Zeleň v meste

V súčasnosti je jednou z prioritných tém mestská zeleň. Túto je potrebné na jednej strane chrániť, ale na druhej strane si vyžaduje sústavnú starostlivosť a údržbu. Žiaľ mnohokrát sme svedkami, že pre záchranu dažďových pralesov nevidíme suchú a neudržiavanú zeleň pod svojimi oknami.

Keď som koncom minulého roku písal a dlhodobo vyschnutých strov popri mestských komunikáciách neveril som, že príde k náprave. O to som bol viac prekvapený, že po viacerých rokoch došlo začiatkom tohto roku k odstráneniu buď suchých konárov, resp. celých vyschnutých stromov. Naviac mesto začalo aj s odstraňovaním zelene, ktorá zasahovalo do prejazdného profilu komunikácií, resp. sa dotýkala trolejového vedenia.

Koncom mája a začiatkom júna (aj za pomoci dažďov) sa rozzelenali všetky druhy zdravých stromov a krov. A príroda nám ukázala, čo v ďalšej etape treba odstrániť, nakoľko zostalo viacero strom a krov úplne alebo čiastočne vyschnutých, a žiaľ sa to týka na mladých drevín z poslednej výsadby. Z tohto dôvodu bude nutné tieto odstrániť a nahradiť ich novými drevinami. Pekným príkladom je v súčasnej dobe obnova zelene v priestore medzi železničnou traťou a Dvojkrížnou ulicou na Dolných honov.

Ďalšou problematikou je stará zeleň nielen okolo komunikácií, ale aj v rôznych parkov na sídliskách. Tu v súčasnej dobe pri každom veternom počasí dochádza k zlomeniu týchto starých stromov a pádu na komunikácie. Našťastie si to doposiaľ odniesli len autá, vozidlá MHD, resp. trolejové vedenie. Ale je len otázkou čase, keď príde k tragédii. Treba si uvedomiť, že stromy majú svoj vek, ktorého sa dožívajú (u bežných stromov v meste je to 50 až 70 rokov) a potom je ich nutné nahradiť novými. Z tohto dôvodu by malo mať mesto a mestské časti odborníkov na dreviny (dendrológov), ktorí by na jednej strane určili staré a poškodené stromy na výrub a na druhej strane by určovali do daného prostredia novú výsadbu. A rôzny ochrancovia prírody by mohli byť nápomocný hlavne v oblasti starostlivosti o zeleň v miestach ich rastu tak, aby nevyrastali z asfaltu a betónu, alebo v lepšom prípade z udupanej zeme a upozorňovať na tieto nedostatky. Tu by mala byť vzorom relatívne nová aleja na Žilinskej, kde je zem okolo stromov zakrytá kôrou čo zadrží na jednej strane dažďovú vodu a na druhej strane chráni zem okolo stromov pred udupaním. Ďalšou ich aktivitou by malo byť určovanie plôch, kde by by bolo možné nahradiť asfalt a betón zeleňou, kde opäť ako príklad môžu slúžiť nové zelené plochy okolo podchodu na Trnavskom mýte.

Nakoniec si je dobré všimnúť ako v súčasnej dobe rôzny investori v rámci svojich stavieb realizujú aj zeleň, o ktorú sa príkladne starajú a v okolí týchto stavieb vyrastajú krásne a udržiavané parky. A nielen to. V rámci dopravných stavieb - okružných križovatiek vyrástli veľmi pekné zelené priestory, čo sa nedá povedať o petržalskej okružnej križovatke (Panónska - Dolnozemská), ktorá je obrovskou neudržiavanou plochou.